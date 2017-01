Donald Trump reçoit Theresa May pour évoquer l'après Brexit «

Theresa May est la première dirigeante étrangère reçue par le président Trump. La Première ministre britannique va rencontrer ce dernier vendredi afin d'aborder les contours de la future relation commerciale entre les deux pays, après le Brexit. L'occasion de sceller les liens privilégiés entre les Etats-Unis et la Grande Bretagne. La rencontre sera décisive pour les deux camps. Après leurs discussions, Theresa may et Donald Trump donneront une conférence de presse commune, la première depuis l'arrivée du milliardaire à la maison blanche