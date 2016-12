Donald Trump crée un gouvernement multimilliardaire «

Le nouveau président-élu des Etats-Unis continue de surprendre. Non plus par ses propos, mais par ses choix : son nouveau gouvernement est principalement composé de millionnaires et milliardaires. Alors que Donald Trump n'a toujours pas répondu aux critiques sur les possibles conflits d'intérêts entre son rôle étatique et sa situation de chef d'entreprise, il s'apprête à créer le gouvernement le plus riche que le monde ait jamais connu.