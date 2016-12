Des pirates de l'air détournent un avion libyen sur Malte «

Deux pirates de l'air armés de grenades et d'un pistolet ont détourné vendredi un avion de ligne libyen vers l'aéroport de Malte, où ils ont peu à peu libéré sains et saufs 116 passagers et membres d'équipage avant de se rendre. Selon le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale (GNA), Taher Siala, les pirates de l'air sont des partisans de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi qui réclament l'asile politique à Malte et veulent annoncer la création d'un parti pro-Kadhafi.