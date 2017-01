Décret anti-immigration : 200 personnes empêchées d'entrer aux Etats-Unis «

A Minneapolis, Philadelphie et Washington, des milliers d'Américains protestent contre le décret anti-immigration de Donald Trump, qui tente, tant bien que mal, de calmer cette vague d'indignation qui frappe le pays. Ce dernier a assuré, à propos de son décret anti-immigration : "ll ne s'agit pas d'une interdiction visant les musulmans. Cela n'a rien à voir avec la religion, il s'agit de terrorisme et de la sécurité de notre pays". Ce décret interdit aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane d'entrer aux Etats-Unis. L'irak, l'Iran, le Yémen, la Somalie, la Libye et le Soudan sont visés. Autre cible : les réfugiés du monde entier pour une période de quatre mois. Au total, depuis vendredi, au moins 200 personnes ont été empêchées d'embarquer vers les Etats-Unis.