De l'huile pour sauver les oliviers millénaires «

L?Espagne est le premier producteur au monde d'huile d'olive. C'est aussi l'un des pays qui hébergent le plus grand nombre d?oliviers millénaires. Aujourd'hui ce patrimoine est en danger car la vente de ces arbres est autorisée. Pour protéger ce trésor, de plus en plus d?agriculteurs et de communes se mobilisent. C?est le cas dans la région de Valence où un nouveau marché a vu le jour : celui de la production d?huile d?oliviers millénaires.