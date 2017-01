Conférence sur Israël et la Palestine : un appel symbolique à une solution à deux Etats «

La conférence sur le Proche-Orient s'est tenue dimanche en l'absence des Palestiniens et d'Israël et en présence de quelque 70 pays. Dans leur communiqué final, les participants ont réaffirmé leur engagement en faveur de deux États, israélien et palestinien, avertissant qu'ils ne reconnaîtraient pas d'actions unilatérales qui menaceraient une solution négociée. Une conférence vivement critiquée par Benjamin Netanyahu.