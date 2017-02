Au Brésil, l'armée est entrée dans la ville «

Depuis une semaine, une vague de violence sans précédent submerge l'état brésilien d'Espirito Santo, à 500km au nord de Rio. Plus de 1700 soldats ont été déployés pour ramener le calme, face à l'absence de policiers, en grève depuis vendredi dernier pour des revendications salariales.

Au nord de Rio, la population vit dans la peur. Agressions, vols, vandalismes et meurtres ont explosé. En une semaine, plus de 120 personnes ont été tuées. Face à cette situation d’urgence, les écoles et les cliniques publiques ont été fermées, les commerçants ont baissé le rideau et certains habitants préfèrent fuir.

Les négociations n'ont pas abouti

Hier, des parachutistes, des véhicules blindés et l’aviation militaire ont été envoyés en renfort. 1300 hommes supplémentaires sont attendus ce weekend. Pour le moment, les négociations avec les policiers grévistes n’ont pas abouti.