Barack Obama condamne le décret anti-immigration de Donald Trump «

Barack Obama, qui a quitté la Maison Blanche il y a dix jours, s'était promis de rester en retrait du débat politique, sauf si les valeurs fondamentales des Etats-Unis étaient menacées. C'est aujourd'hui le cas avec le décret anti-immigration de son successeur. Via son porte-parole, l'ancien président des Etats-Unis s'est félicité de voir la mobilisation des citoyens américains et condamne le décret de Donald Trump, sans jamais le nommer. Le nouveau président défend bec et ongles sa décision de fermer les frontières aux ressortissants de sept pays musulmans ainsi qu'aux réfugiés.