Autriche : l'extrême droite au pouvoir ? «

Après une campagne marathon de 350 jours, l'Autriche a commencé à voter dimanche matin pour le second tour de l'élection d'un nouveau président de la République, qui voit s'affronter un candidat d'extrême droite, Norbert Hofer, et un écologiste libéral, Alexander Van der Bellen. Les résultats ne seront pas annoncés avant le dépouillement lundi du vote par correspondance, très prisé en Autriche, et qui avait fait basculer l'élection en faveur du candidat écologiste lors d'un précédent scrutin le 22 mai. Celui-ci avait été annulé en raison d'irrégularités de procédure. Une élection de Norbert Hofer à la tête de l'Etat constituerait une première en Europe concernant un candidat d'extrême droite.