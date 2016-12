Autriche : échec de l'extrême droite à la présidentielle, remportée par un écologiste «

Le candidat écologiste Alexander Van der Bellen a remporté dimanche 4 décembre l'élection présidentielle autrichienne, dans un contexte international favorable aux populistes et aux eurosceptiques qui aurait pu profiter à son rival d'extrême-droite Norbert Hofer. Les résultats officiels seront proclamés lundi.

L'extrême droite autrichienne a perdu dimanche son pari de décrocher la présidence de la République sur fond de poussée populiste en Europe, son candidat Norbert Hofer essuyant, selon les projections, une nette défaite face à l'écologiste Alexander Van der Bellen.

"Je suis infiniment triste que cela n'ait pas marché", s'est incliné le candidat malheureux. "Je félicite Alexander Van der Bellen pour son succès et appelle tous les Autrichiens à rester solidaires et à travailler ensemble".

Liebe Freunde! Ich danke Euch sehr herzlich für die großartige Unterstützung. Ich bin unendlich traurig, dass es... https://t.co/ebbyQUPDvG — Norbert Hofer (@norbertghofer) 4 décembre 2016

M. Van der Bellen, 72 ans, est crédité de 53,3% des voix, selon les projections de la télévision publique, contre 46,7% à M. Hofer, 45 ans, vice-président du parlement et cadre du Parti de la liberté (FPÖ) depuis 25 ans. L'ancien ancien dirigeant des Verts autrichiens et ex doyen de la faculté d'économie de Vienne s'est réjoui de la victoire d'une "Autriche pro-européenne".

Un score en progression par rapport au scrutin invalidé de mai

Son score marque une nette progression après les 50,3% des voix obtenus lors du scrutin initial le 22 mai. Ce résultat avait été annulé en raison d'irrégularités procédurales, à la suite d'un recours du FPÖ. Cette fois-ci, le parti d'extrême droite a fait savoir qu'il ne contesterait pas les résultats. Le résultat officiel ne sera proclamé que lundi.

Ce résultat marque aussi un revers pour un camp populiste galvanisé par le Brexit en juin et la victoire de Donald Trump à la présidence américaine il y a un mois.

Les partisans de Van der Bellen, qui ont explosé de joie à Vienne, ne cachaient d'ailleurs pas leur surprise: "Nous pensions tous que Hofer allait gagner", avouait David Sheata, un étudiant de 20 ans. Le vainqueur a attribué son succès "à l'engagement de dizaines de milliers de gens", indépendants des partis, qui ont organisé la mobilisation en sa faveur, notamment sur les réseaux sociaux.

Dans le camp adverse, des supportrices de M. Hofer ont éclaté en larmes.

Réactions soulagées en Europe

Les réactions soulagées se sont enchaînées en Europe: "bonne nouvelle pour l'Europe" selon le chef de la diplomatie italienne Paolo Gentiloni; "clair message pro-européen" pour le président du parlement européen Martin Schulz.

La vittoria di #VanDerBellen in Austria è davvero una bella notizia per l'Europa — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 4 décembre 2016

#vanderbellens victory is a heavy defeat of nationalism and anti-European, backward-looking populism #bpw16 2/2 — Martin Schulz (@MartinSchulz) 4 décembre 2016

"Le peuple autrichien a fait le choix de l'Europe et de l'ouverture", s'est félicité le président français François Hollande dans un communiqué, tandis que le chef de la diplomatie allemande Frank Walter Steinmeier a vu dans ce résultat un "bon présage pour l'Europe".

En mai, il avait fallu attendre le décompte du vote par correspondance, le lundi, pour consacrer la victoire du candidat écologiste.

Un scrutin également scruté par les alliés du FPÖ

Même si les fonctions du président de la République autrichien sont essentiellement protocolaires, une élection de Norbert Hofer aurait constitué pour la première fois l'arrivée d'un candidat d'extrême droite à la tête d'un Etat européen depuis la guerre.

A ce titre, elle était très observée par les partis alliés du FPÖ au niveau européen, le Front national (FN) en France ou le parti pour la Liberté de Geert Wilders aux Pays-Bas, deux pays où se tiendront des élections nationales en 2017.

"Félicitations au FPÖ qui s'est battu avec courage. Les prochaines législatives seront celles de leur victoire !", a estimé dans un tweet la patronne du FN, Marine Le Pen, M. Wilders considérant lui aussi que "le FPÖ s'est courageusement battu".

Félicitations au FPÖ qui s'est battu avec courage. Les prochaines législatives seront celles de leur victoire ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 4 décembre 2016

Crise des réfugiés et perte de souveraineté contre valeurs humanistes et ouverture vers l'étranger

M. Hofer n'avait pas plaidé ouvertement, au cours de la campagne, pour un "Öxit", une sortie de l'Autriche de l'UE mais il avait de nouveau souligné dimanche vouloir faciliter un rapprochement entre les Etats-Unis de M. Trump et la Russie de Vladimir Poutine.

Évitant les dérapages ouvertement xénophobes qui ont longtemps été la marque de fabrique de son parti, fondé par d'ex-nazis en 1956, M. Hofer avait axé son discours sur la protection sociale, le pouvoir d'achat et la défense de l'emploi, surfant sur les inquiétudes de la population face à la crise des réfugiés et le sentiment de perte de souveraineté du pays.

M. Van der Bellen, un européen convaincu, avait de son côté insisté sur les valeurs humanistes et l'ouverture vers l'étranger de la République autrichienne, dont plus de 40% du PIB dépend des exportations.

La grande coalition entre sociaux-démocrates (SPÖ) et conservateurs (ÖVP) au pouvoir à Vienne depuis 2007, avait été éliminée dès le premier tour, le 24 avril. Plusieurs ténors de ces deux partis, dont le chancelier social-démocrate Christian Kern, avaient soutenu M. Van der Bellen.