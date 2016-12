Au moins 50.000 combattants de l'EI éliminés en Irak et en Syrie «

La coalition internationale contre le groupe Etat islamique a éliminé au moins 50.000 combattants de l'EI en Irak et Syrie depuis le début de ses frappes en août 2014, a estimé jeudi un responsable américain de la Défense, qui estime ce chiffre significatif :

Le Pentagone s'est montré jusqu'à maintenant discret sur les estimations de pertes infligées au groupe Etat islamique (EI). Une prudence qui remonte notamment à la guerre du Vietnam, pendant laquelle les responsables américains ont annoncé régulièrement des pertes énormes chez leur ennemi - avant de perdre la guerre.

Dans un briefing en vidéo-conférence depuis Bagdad, le colonel John Dorrian, un porte-parole militaire de la coalition, a souligné de son côté l'ampleur des pertes enregistrées par l'EI dans la bataille de Mossoul en Irak. "Des centaines de combattants sont morts", a-t-il estimé. L'EI envoie au combat "des jeunes combattants, malheureusement des adolescents", a-t-il affirmé.

Les véhicules piégés utilisés par l'EI à Mossoul n'ont plus la même sophistication, a-t-il ajouté. Les jihadistes utilisent désormais "des véhicules traditionnels" plutôt que les véhicules blindés qui sont beaucoup plus difficiles à arrêter.

"Leurs ressources commencent à s'épuiser" mais la situation "reste extrêmement dangereuse", a-t-il estimé.

"As this effort goes on with each passing day, #Daesh has fewer fighters and fewer resources at their disposal." COL Dorrian

— OIR Spokesman (@OIRSpox) 8 décembre 2016