Attentat d'Istanbul : le suspect en fuite identifié «

Ce mercredi, les autorités turques ont affirmé avoir identifié l'auteur de l'attentat d'Istanbul dans la nuit du Nouvel An, qui a fait 39 morts au Reina, l'une des boîtes de nuit les plus célèbres de la métropole.

Selon le chef de la diplomatie Mevlüt Cavusoglu, cité par l'agence progouvernementale Anadolu, le suspect de l'attentat d'Istanbul a été identifié et son domicile fouillé. Les autorités ont diffusé plusieurs images de l'auteur présumé de cet attentat qui, pour la première fois en Turquie, a été directement revendiqué par le groupe Etat islamique. Le quotidien Habertürk a affirmé mercredi qu'une fois le massacre commis, l'assaillant avait pris un taxi et payé la course avec de l'argent emprunté dans un restaurant ouïghour de Zeytinburnu, sur la rive européenne d'Istanbul.

Les médias rapportent que mercredi matin à Izmir, dans l'ouest de la Turquie, au moins 20 personnes soupçonnées de liens avec l'EI ont été arrêtées. Les autorités tentent en effet de savoir si l'homme recherché avait des complices. L'agence Anadolu a précisé que les personnes soupçonnées seraient originaires d'Asie centrale et de Syrie. Mardi, les médias turcs avaient rapporté que l'auteur de l'attentat pourrait être lui-même originaire du Kirghizstan ou d'Ouzbékistan.

Erdogan choqué par les attaques contre les victimes

Le président Recep Tayyip Erdogan a prévenu que le but de l'attentat est de :

Nous dresser les uns contre les autres

Dans son premier discours public depuis l'attaque, le chef de l'Etat a également mis en garde contre un risque de "polarisation" après la publication de messages inquiétants sur les réseaux sociaux, critiquant le style de vie des victimes de l'attentat. Sur ce point, Erdogan est catégorique.

Le mode de vie de personne n'est menacé de façon systématique. Nous ne le permettrons pas

36 arrestations au total

Mercredi, les arrestations réalisées ont porté à au moins 36 le nombre de personnes placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête autour de l'attentat. Selon les médias turcs, l'épouse de l'assaillant présumé ferait partie des personnes arrêtées. Mardi soir, l'état d'urgence a une nouvelle fois été prolongé de trois mois par le Parlement turc.