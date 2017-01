Attentat dans une église au Caire : quatre nouveaux suspects arrêtés «

Mercredi, les autorités égyptiennes ont annoncé l'arrestation de quatre nouveaux suspects dans l'attentat du 11 décembre dernier qui a visé une église copte au Caire, faisant 27 morts.

Le 11 décembre dernier, l'attaque suicide, revendiquée par par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), avait visé l'église copte Saint-Pierre et Saint-Paul, contigüe de la cathédrale copte Saint-Marc, au Caire. Quatre nouveaux suspects ont été interpellés dans le cadre de l'enquête. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a précisé que l'un des deux principaux cerveaux de l'attaque, Karam Ahmed Abdel-Aal Ibrahim, figurait parmi les suspects. Les forces de sécurité sont toujours à la recherche de Mohab Mostafa el-Sayed Qassem, surnommé "Le Docteur", et précédemment identifié par le ministère comme le responsable de la cellule à la base de l'attaque. Les investigations ont permis d'apprendre que l'un des nouveaux suspects arrêtés était lié à la confrérie interdite des Frères musulmans, qui a nié toute implication dans l'attentat.

Le bilan s'alourdit

Le ministère de la Santé a annoncé qu'après le décès, mercredi, d'une femme de 63 ans blessée dans l'attaque, le bilan était passé à 27 morts. Onze personnes sont toujours hospitalisées. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier contre la communauté copte, depuis l'attaque suicide qui avait fait plus d'une vingtaine de morts le 1er janvier 2011 dans le nord de l'Egypte, à la sortie d'une église d'Alexandrie. L'attentat a relancé les appels à renforcer la lutte contre la mouvance jihadiste en Egypte, notamment dans le Sinaï, où plusieurs attaques contre les forces de sécurité ont été perpétrées. L'AFP rappelle que les Coptes orthodoxes d'Egypte constituent la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes.