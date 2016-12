Alep : l'évacuation des civils tarde «

Ils devaient évacuer les premiers civils dès 5 heures ce matin... Mais quelques heures plus tard, les bus affrétés par le régime stationnent toujours aux portes des quartiers rebelles d'Alep, désespéremment vides. L'accord d'évacuation a été annoncé mardi par des groupes rebelles et confirmé par la Russie et la Turquie, après le tollé international suscité par les atrocités qui auraient été commises contre les civils dans les quartiers repris par l'armée.