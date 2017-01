Braquage de Kim Kardashian : qui sont les suspects ? «

Bien que les suspects fassent toujours valoir leur droit au silence, on en sait un peu plus sur l'identité des braqueurs présumés. Sur les 14 personnes toujours en garde à vue, les policiers concentrent leur attention sur deux suspects. Deux hommes d'une soixantaine d'année sont présentés comme les cerveaux du braquage de la star américaine Kim Kardashian. Le premier est un homme de 60 ans, surnommé Omar le Vieux, qui a été interpellé à son domicile de Créteil avec ses deux fils de 23 ans et 29 ans. Son empreinte génétique a été relevée sur les liens qui ont servi à ligoter la victime. Le deuxième agresseur est une figure emblématique du milieu du banditisme : surnommée "Yeux Bleus", il a déjà été condamné à plusieurs reprises. Trois autres personnes sont suspectées d'avoir directement participé au braquage. Les autres personnes interpellées sont quant à elles suspectées de complicité ou d'avoir facilité l'écoulement des bijoux. Trois suspects ont cependant été relâchés, dont le chauffeur de la famille Kardashian, un deuxième homme et une des trois femmes interpellées.