Affaire Théo : un autre jeune affirme avoir été violé par des policiers à Drancy «

Le tribunal correctionnel de Bobigny doit rendre aujourd'hui son délibéré dans une affaire similaire à celle de Théo. Les faits datent d'octobre 2015. Ce jour là, Alexandre est interpellé par une équipe de la police municipale. Il affirme que l'un des agents l'a violé avec une matraque télescopique. Mais le parquet, lui, estime qu'il s'agissait de "violences volontaires avec armes" et non d'un viol. Ecoutez le témoignage du jeune homme recueilli par Noémie Schulz, Karima Benamrouche et Sandra Buisson.

Ce soir d'octobre 2015, après avoir interpellé Alexandre, une équipe de policiers municipaux veut le faire monter, allongé, dans un véhicule de fonction aux sièges rabattus. Il est conduit en urgence à l’hôpital, le médecin constate cette nuit-là, une "plaie anale". Son ADN a été retrouvé sur la matraque télescopique, mais le policier dit qu'il ne se l'explique pas. Il assure n'avoir pas non plus entendu les cris et les pleurs du jeune homme. Selon lui, la matraque aurait dérapé. Comme dans l’affaire Théo, il dit n’avoir jamais eu l’intention de commettre un viol.

"Tu vas te rappeler de la police municipale"

"Pour moi des violences, c'est taper sur quelqu'un. Là c'est une pénétration, c'est dans mon intimité, c'est pas du tout comme ils disent, "violences volontaires". S'il ne l'avait pas fait exprès, il ne m'aurait pas dit "Tu vas te rappeler de la police municipale, tu ne nous parleras plus comme ça". Et le caleçon il n'est pas craqué, ça veut dire qu'ils ont été obligés de baisser le caleçon", affirme le jeune homme interviewé par les équipes d'iTélé.

Une affaire rejugée aujourd'hui

Sollicités, le policier et son avocat ont refusé notre interview. Au cours de l’audience, le 16 janvier dernier, le policier a nié systématiquement le caractère sexuel des violences. Maître Marie-Cécile Nathana, l'avocate de la victime, avait demandé une requalification des faits en crime, pour un viol en réunion avec usage d'une arme. Mais elle n'a pas obtenu gain de cause. C'est donc le tribunal correctionnel qui va juger cette affaire ce lundi 20 février. Le procureur a requis six mois de prison avec sursis et l’interdiction d’exercer pendant un an. Alexandre, lui, veut que l’agent comparaisse aux assises, pour viol.