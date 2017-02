Affaire Alexandre : le policier municipal passible des assises «

Le dossier a pris une nouvelle tournure depuis l'"affaire Théo": un policier municipal accusé d'avoir blessé un homme avec sa matraque en 2015 est désormais passible de la cour d'assises pour viol. Le tribunal de Bobigny a demandé à ce que les faits soit requalifiés en viol et que le policier soit jugé par une cour d'assises.

Le tribunal devait rendre son jugement dans l'affaire de ce fonctionnaire de 33 ans, poursuivi pour des "violences volontaires aggravées" par l'usage d'une arme et sa fonction, en marge d'une interpellation à Drancy (Seine-Saint-Denis) en octobre 2015.

Le tribunal se déclare incompétent

Lors du procès mi-janvier, le parquet avait requis contre lui six mois de prison avec sursis et une interdiction professionnelle d'un an, estimant que si les violences étaient avérées, l'intention sexuelle n'était pas caractérisée. Mais à l'ouverture de cette audience très médiatique, la présidente de la 14e chambre du tribunal correctionnel a redonné lecture des certificats médicaux de la victime établissant, clairement selon elle, qu'il y avait eu "pénétration anale".

Comme le réclamait la défense, le tribunal s'est donc déclaré incompétent pour juger des faits qui sont "de nature à entraîner une requalification criminelle".