Un incendie à l'origine du naufrage du Titanic ? «

Et si le Titanic avait sombré à cause d'un incendie ? C'est en tout cas ce qu'affirme un journaliste irlandais dans un documentaire diffusé par la chaîne britannique Channel. La thèse de Senan Molony repose sur l'observation à la loupe de nouvelles photos retrouvées : le célèbre insubmersible aurait subit les dommages des flammes lors d'un incendie sur le chantier 3 semaines avant son départ. Plus de 1500 personnes ont péri dans le naufrage du Titanic.