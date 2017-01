Marseille : un mannequin high tech sert de cobaye aux chirurgiens «

A l'hôpital Nord de Marseille, le personnel soignant s'entraîne sur un mannequin high tech, pourvu de nombreux capteurs. Ce faux patient permet aux équipes, intervenant dans les blocs opératoires de l'hôpital Nord, de tester leurs réflexes professionnels dans le but de mieux gérer les situations critiques. Les simulations se déroulent comme lors d'une vraie opération, et le mannequin a les mêmes réactions qu'un humain. Un coordinateur prévient l'équipe du type d'opération et le personnel soignant doit se comporter comme en situation réelle. L'AP-HM a investi 100 000 euros pour ce mannequin.