Une solution pour les piétons dangereux scotchés à leur portable «

Chaque année, des milliers de piétons se retrouvent à l'hôpital pour avoir écrit des textos en traversant la route. Face à ce risque accru, plusieurs pays d'Europe, comme les Pays-Bas, ont décidé de réagir en développant une signalisation 2.0.

En passant quelques minutes à Paris, on peut observer un curieux manège. Monopolisés par leurs sms, mails et applis, certains passants ne savent parfois plus où ils en sont. Ces piétons imprudents, les yeux rivés sur leur smartphone, ont même désormais un surnom : les Smombie, contraction de Smartphone et Zombie. Une enquête a démontré qu'un accident de cycliste sur 5 parmi les 12-18 ans est causé par un smartphone, et d'après une récente étude, 17% des piétons ont un comportement dangereux.

Des leds synchronisées au feux

Aux pays-Bas, à défaut de changer la tendance, les autorités ont préféré anticiper avec cette signalisation 2.0 : des leds au sol qui passent du rouge au vert, sont synchronisées aux feux de circulation traditionnels. L'an dernier, le même type d'initiative a été mené à Augsbourg en Allemagne, après la mort d'une adolescente de 15 ans. Cette idée pourrait sauver des vies, car en France, la mortalité des piétons a augmenté de 18% en 2016. Mais pour le moment, aucune initiative de ce type n'a été annoncée dans le pays.