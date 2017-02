Les Danois, champions du bonheur «

L'art de vivre à la danoise, une utopie ? Pas vraiment, puisque le Danemark, où il fait froid neuf mois sur douze, où la nuit tombe à 15h l'hiver et où la pression fiscale est l'une des plus élevées au monde, est, contre toute attente, le pays le plus heureux au monde. Il a été classé, en 2016, numéro 1 par le rapport mondial sur le bonheur. On vous en dit plus dans la chronique "mieux vivre" de Déborah-Jane Smadja.