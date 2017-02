Jonquières : une impressionnante explosion de bouteilles de gaz dans une usine «

Ce vendredi 17 février au soir, après l'incendie d'un centre de stockage de gaz près de Jonquières, dans le Vaucluse, des explosions ont été entendues pendant plus d'une heure, formant une boule de feu impressionnante. Aucune victime n'est à déplorer. L'origine exacte de l'incendie reste pour l'instant inconnue mais la piste accidentelle est privilégiée.

Une boule de feu impressionnante, et des explosions incessantes. Il est environ 22h30 hier soir lorsqu’un incendie se déclare dans cette entreprise. Cette entreprise du Vaucluse, qui se trouve à l’extérieur de la ville de Jonquières, stocke et livre des bouteilles de gaz : toutes ont explosé au contact des flammes. Une cinquantaine de pompiers se sont rendus sur place et ont sécurisé la zone, "très peu urbanisée", dans un périmètre de 500 mètres autour de l'usine de stockage de gaz.

Une piste accidentelle

Quarante tonnes de gaz ont explosé, à raison de 13 kg de gaz par bouteille, pour un total de plus de 3000 bouteille explosées, selon la gendarmerie du Vaucluse, qui a précisé que le site n'était pas classé. Les maisons les plus proches du site ont été évacuées, et les plus éloignés ont cru à un feu d’artifice. Les explosions ont provoqué une vague de panique et d'interrogations sur les réseaux sociaux, et les pompiers ont reçu "un nombre inimaginable d'appels". L’origine exacte de l’incendie reste pour l’instant inconnue mais la piste accidentelle est privilégiée.