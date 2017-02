Vélo électrique : le coup de pouce de l'Etat «

Après les voitures électriques c'est au tour des vélos d'avoir une prime à l'achat. Dès aujourd'hui, 200 euros sont remboursés pour l'achat d'un vélo électrique. Une mesure qui fait le bonheur de nombreux cyclistes, notamment à Toulouse.

Un décret a été publié samedi 18 février dernier au Journal officiel. Il prévoit que pour tout achat d’un vélo électrique l’Etat rembourse 200 euros par acheteur. Cette subvention est valable jusqu’au 31 janvier 2018 et est aussi valable pour l'achat de trottinettes, hoverboards et gyropodes (si leur batterie ne contient pas de plomb).

J'annonce publication cette semaine du décret permettant prime de 200€ pr achat d'un vélo électrique #19HRuthElkrief #TransitionÉnergétique pic.twitter.com/dwT3jAQ0NQ — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) 16 février 2017

Le but du dispositif est d'inciter les Français à se déplacer en vélo. Selon l'Insee, 500.000 personnes soit 1,9% des Français font le trajet domicile-travail à vélo. Cette subvention permettra de rendre les vélos électriques (entre 1000 et 2000 euros) plus abordable.