L'importante baisse du tourisme constatée à Paris et sa région en 2016 «

En 2016, les touristes ont boudé Paris. Au total, la capitale et sa région ont perdu 1,5 million de touristes suite aux attentats. Mais depuis novembre, la tendance semble s'inverser.

La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou encore le Sacré-Cœur, autant de monuments parisiens que les touristes ont boudé en 2016. Selon le comité régional du tourisme, Paris et sa région ont ainsi perdu, par rapport à l'année précédente, 1,5 million de touristes, qu'ils soient Français ou étrangers. En cause, les attentats perpétrés sur le sol français. Face à ces chiffres, la mairie de Paris a décidé d'investir.

Les pays asiatiques boudent la France

Cette baisse concerne principalement les pays asiatiques. Le Japon enregistre le plus fort recul des arrivées hotellières avec -41.2%, et -21.5% côté Chinois. L'Europe n'est pas non plus en reste, avec une diminution de 27.6% des touristes Russes et de 26% des Italiens. Cette baisse représente tout de même un manque à gagner d'un milliard trois-cents millions d'euros pour la région Île-de-France.

La situation s'améliore progressivement

Mais le bilan 2016 aurait pu être pire. Ces chiffres ont en effet été atténués par une meilleure fréquentation en novembre et lors des fêtes de fin d'année. L'embellie semble se confirmer en ce début 2017, selon les professionnels, grâce notamment aux championnats du monde de handball ou encore à la Fashion Week, qui se sont déroulés dans la capitale. La France n'a non plus pas à rougir de ces chiffres. Selon les premières estimations officielles, l'Hexagone conserverait, en 2016, sa place de première destination mondiale touristique.