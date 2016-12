Un implant contraceptif à l'origine de lourds effets secondaires ? «

Un nouveau scandale sanitaire est-il en train d'éclater ? Les implants contraceptifs Essure, fabriqués par les laboratoires Bayer Healthcare, sont soupçonnés de causer des troubles neurologiques, musculaires et hémorragiques. Deux victimes présumées viennent ainsi de lancer une action judiciaire contre Bayer, alors que 242 signalements ont été recensés l'an dernier et qu'une pétition en ligne demandant le retrait du contraceptif a déjà recueilli plus de 45.000 signatures. En France, pas moins de 120.000 femmes utilisent cet implant.