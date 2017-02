Trois hommes soupçonnés de préparer un attentat arrêtés en France «

Trois hommes, soupçonnés de projeter un attentat, ont été arrêtés très tôt dans la matinée du mardi 21 février à Clermont-Ferrand, Marseille et en région parisienne par les services antiterroristes.

Onze jours après avoir déjoué un "projet d'attentat imminent" fomenté dans l'Hérault, un nouveau coup de filet des services antiterroristes a permis mardi matin l'interpellation de trois hommes à Clermont-Ferrand, Marseille et dans le Val-de-Marne. "Les suspects avaient un projet et ils étaient suffisamment avancés pour que les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) décident de leur interpellation", a dit une source proche de l'enquête. "À ce stade, on ne sait pas s'il y avait une cible précise", a nuancé une autre source proche de l'enquête. Selon plusieurs sources, les trois suspects avaient évoqué, dans des conversations sur les réseaux sociaux, des projets d'actions violentes. À Clermont-Ferrand, une opération de déminage a été menée au domicile d'un des suspects. Aucun explosif n'a été trouvé lors des perquisitions.

Un trio de jeunes

Selon des témoignages recueillis sur place, l'homme interpellé, âgé de 27 ans (bien 27) vivait seul avec son père au cinquième étage d'un immeuble situé dans le quartier de la Fontaine du Bac, dans la périphérie sud-est de la ville. Le suspect arrêté à Marseille a 19 ans, celui dans le Val-de-Marne 31 ans. Les trois hommes ont été interpellés dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en janvier par la section antiterroriste du parquet de Paris, selon une source judiciaire. Le trio apparaît avoir été en lien avec le plus âgé des suspects interpellés dans l'Hérault, a indiqué une source proche du dossier, sans que ne soit précisé la nature de ces contacts.