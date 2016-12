Triple homicide dans la Drôme : le suspect placé en hôpital psychiatrique «

L'auteur présumé du triple meurtre de la Drôme serait pris en charge depuis lundi soir dans un hôpital psychiatrique après son interpellation à la gare TGV d'Avignon. Le parquet de Valence a décidé de ne pas le placer en garde à vue et explique dans un communiqué que l'examen du mis en cause conclut à l'incompatibilité avec une telle mesure. L'homme de 23 ans est soupçonné d'avoir tué trois personnes, une octogénaire et un couple de sexagénaires, dans deux villages de la Drôme au cours de la nuit de dimanche à lundi, puis d'avoir agressé trois personnes dans le Vaucluse.