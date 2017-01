Primaire de gauche : le jeu des sept différences «

Les propositions des sept candidats à la primaire du Parti socialiste et de la Belle Alliance Populaire divergent sur de nombreuses thématiques. En voici quelques unes.

Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Jean-Luc Bennahamias s'affronteront jeudi soir lors du premier des trois débats télévisés programmés avant le premier tour (22 janvier) du scrutin de la primaire de gauche.

Ce premier débat sera diffusé à 21H00 sur TF1, LCI, Public Sénat et RTL et co-organisé par L'Obs. Le deuxième débat sera diffusé dimanche sur iTELE, avec une édition spéciale à partir de 18h. Quelles sont les divergences des candidats, ou leurs propositions communes pour la France ? Analyse, autour de sept thématiques.

Loi travail : faut-il l'abroger ?

Manuel Valls n'entend pas modifier la loi emblématique de son gouvernement, ni revenir sur le temps de travail, préférant redéfiscaliser les heures supplémentaires, mesure phare de Nicolas Sarkozy abrogée en 2012.

Arnaud Montebourg entend abroger la loi "dans sa totalité", évoquant le "péché capital" de la loi, qui "considère que la responsabilité du chômage est en rapport avec le droit du travail".

Benoît Hamon, qui prône une réduction du temps de travail, s'engage à abroger la loi "immédiatement" afin "que notre code du travail continue de prévaloir sur les accords négociés par les branches et les entreprises".

Sans vouloir l'abrogation, Vincent Peillon veut "revenir" sur plusieurs points et notamment "supprimer l'article qui permet à un accord d'entreprise de réduire, par exemple, la majoration des heures supplémentaires", indique le député européen qui assure avoir rejoint la primaire pour défendre le bilan du quinquennat.

En revanche ni Jean-Luc Bennhamias, président du Front démocrate, ni Sylvia Pinel, présidente du Parti radical de gauche, ni François de Rugy, président du parti écologiste, n'ont parlé de réviser la loi.

Sécurité : recrutement en masse

Vincent Peillon, Manuel Valls et Benoît Hamon recruteraient 5.000 policiers et gendarmes sur le quinquennat. Arnaud Montebourg voudrait "12.000 fonctionnaires de sécurité, police et gendarmerie".

Ce dernier est le seul à envisager un service civique et militaire obligatoire, François de Rugy, Jean-Luc Bennahmias, Manuel Valls et Benoït Hamon se contentant du volet civique. Vincent Peillon multiplie les propositions de renforcement des armées : passer le budget de la Défense à 2% du PIB (comme Manuel Valls et Arnaud Montebourg), muscler la réserve opérationnelle (Sylvia Pinel et Benoît Hamon), renouveler la force de dissuasion nucléaire (Benoît Hamon), alors que Sylvia Pinel et François de Rugy veulent la réduire, et progresser en cyberdéfense et cyberattaque.

Europe : redéfinir les règles communes

Arnaud Montebourg veut signer un "nouveau Traité de Rome" et balaie la règle des 3% de déficit. Une règle que refuse aussi Benoît Hamon, qui souhaite négocier avec l'Allemagne un plan d'investissements, pour la transition écologique entre autres.

Vincent Peillon évoque un "new deal européen" à partir du moteur franco-allemand quand Manuel Valls voudrait une plus grande implication des parlements nationaux. Tous deux promettent de respecter les 3% de déficit (Manuel Valls souhaite "rester à 3%"), comme l'écologiste François de Rugy et la radicale de gauche Sylvia Pinel.

Écologie: une question de centrales

Benoît Hamon, qui ne sera "plus jamais socialiste sans être écologiste", prône un plan "zéro déchet" et s'engage pour 50% d'énergie renouvelable en 2025 en réduisant la part du nucléaire. Vincent Peillon promet aussi de réduire la part du nucléaire comme prévu dans la loi de transition énergétique, là où M.

Valls décidera de la fermeture ou du prolongement des centrales selon "un calcul économique clair". Arnaud Montebourg laisserait ce choix à l'autorité de sûreté nucléaire, ce qui lui vaut les attaques de François de Rugy, qui fermerait toutes les centrales.

Institutions : des changements au Parlement ?

Tous veulent réduire le nombre de parlementaires. Arnaud Montebourg et Benoit Hamon, partisans d'une VIe République, introduiraient une dose de proportionnelle à l'Assemblée, et réserveraient un tiers du Sénat à des citoyens tirés au sort.

Vincent Peillon, François de Rugy et Bennahmias (Union des Démocrates et Ecologistes) plaident pour une élection des députés dans les régions à la proportionnelle intégrale.

Le controversé article 49-3 de la Constitution serait supprimé, sauf pour les questions budgétaires, par Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Manuel Valls, qui l'a pourtant utilisé à six reprises lorsqu'il était Premier ministre. François de Rugy est opposé à cette idée, estimant que l'article "peut avoir son utilité".

Benoît Hamon se démarque avec un référendum d'initiative populaire provoqué par 1% des citoyens inscrits, pouvant abroger une loi ou proposer un nouveau texte.

Fiscalité : nouvelles aides pour les TPE/PME

Pour épargner les plus modestes et les classes moyennes, Vincent Peillon et Arnaud Montebourg rendraient la CSG progressive quand François de Rugy et Benoît Hamon la fusionneraient avec l'impôt sur le revenu.

Manuel Valls promet de défiscaliser de nouveau les heures supplémentaires, une mesure emblématique de Nicolas Sarkozy abrogée par François Hollande.

Pour les entreprises, Sylvia Pinel avance un impôt sur les sociétés progressif, élargi et plafonné à 20% (contre 33,33% aujourd'hui), et les candidats s'entendent sur des aides fiscales pour les TPE/PME. Arnaud Montebourg veut surtaxer les profits des banques à hauteur de 5 milliards d'euros.

Revenu universel et cannabis, les propositions à la marge

Ce revenu est défendu par Benoit Hamon et Jean-Luc Bennahmias, une mesure écartée par Vincent Peillon, Arnaud Montebourg ou Manuel Valls. L'ancien Premier ministre français préfère un "revenu décent" réservé aux plus modestes.

Sylvia Pinel, François de Rugy, Jean-Luc Bennahmias et Benoît Hamon plaident pour la légalisation du cannabis, à laquelle s'opposent Manuel Valls et Arnaud Montebourg, qui a toutefois proposé un débat après la présidentielle, comme Vincent Peillon.