​Procès AZF à Paris : qui sont les accusés «

Le troisième et sans doute dernier procès de l'explosion du complexe chimique AZF, pire catastrophe industrielle en France depuis 1945, s'est ouvert mardi devant la cour d'appel de Paris.

187 témoins et près de 2700 parties civiles

L'audience a commencé par une longue et fastidieuse procédure d'appel: 187 témoins sont prévus, et près de 2.700 parties civiles se sont manifestées pour un procès qui devrait s'achever dans quatre mois, le 24 mai.

Le premier à décliner son identité a été Serge Biechlin, 72 ans. L'ancien directeur de l'usine AZF est la seule personne physique poursuivie pour ce drame qui a fait 31 morts, plus de 8.000 blessés et des dégâts matériels considérables. Il risque jusqu'à trois ans d'emprisonnement pour homicides involontaires.La société Grande Paroisse, filiale de Total et gestionnaire du site aujourd'hui rasé, est elle aussi poursuivie. Elle encourt une amende de 225.000 euros d'amende.

Total visée par une "citation directe"

Le groupe Total et son ancien PDG Thierry Desmarest, représenté à l'audience par son avocat, sont eux visés par une "citation directe": certaines parties civiles voudraient les voir jugés bien qu'ils n'aient pas été poursuivis. La multinationale a indiqué avoir payé quelque 2,5 milliards d'euros pour réparer les préjudices liés à l'explosion de cette usine à risque, qui produisait des substances chimiques utilisées dans la fabrication d'engrais ou d'explosifs civils. Lors des précédents procès, ces "citations directes" avaient échoué.

Grande Paroisse relaxés en 2009

En première instance en 2009, Serge Biechlin et la société Grande Paroisse avaient été relaxés, au bénéfice du doute sur les circonstances exactes de l'explosion. En 2012, ils avaient au contraire été lourdement condamnés en appel à Toulouse, mais cette décision avait été intégralement annulée, en raison des liens entre un magistrats et une association de défense des victimes: la justice repart donc de zéro, ou presque. Plusieurs dizaines de parties civiles ont fait le déplacement à Paris. A Toulouse, une trentaine de victimes ont protesté contre la délocalisation du procès, qui sera retransmis en direct dans une salle de la ville.