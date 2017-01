Quand on refuse de donner ses organes, il est possible, à partir de 13 ans, de s'inscrire sur un registre national. 150 000 personnes y figurent. Jusqu'à présent, il fallait envoyer un formulaire et la copie de sa pièce d'identité par voie postale à l'agence de la bio médecine. Depuis le 1er janvier, la démarche est facilitée.