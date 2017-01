Ouverture jeudi à Ivry d’un nouveau centre d’accueil pour migrants «

Le centre d’accueil pour femmes et familles migrantes, inauguré ce matin à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ouvrira ses portes jeudi. Il sera dédié à l’accueil des femmes seules ou avec enfants et des couples avec ou sans enfants.

Aujourd’hui, dans le bâtiment en bois, quelques lits et armoires flambants neufs attendent leurs premiers hôtes. Dans le sillage du centre pour hommes déjà ouvert depuis novembre dernier à Paris, ce centre accueillera d’abord un groupe de 90 migrants, selon l’association gestionnaire Emmaüs Solidarités. Sa capacité d’accueil maximale de 400 personnes devrait être atteinte à la mi-mars avec l’arrivée de nombreux migrants réorientées depuis le centre de pré-accueil" qui fonctionne déjà dans le Nord de Paris. A noter que 50 places du centre seront attribuées à des familles roms qui vivent dans la rue à Ivry-sur-Seine.

"Ici, on offre un accueil digne", pour "des publics fragiles", s'est félicitée la maire de Paris Anne Hidalgo devant la presse, après un tour du site en compagnie des ministres de l'Intérieur et du Logement, Bruno Le Roux et Emmanuelle Cosse.

Entre trois et cinq mois au sein de la structure

Les femmes, couples et enfants accueillis au sein de cette structure y resteront entre trois et cinq mois. Ils seront ensuite transférés vers des Centres d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) après avoir formulé une demande d’asile.

Le centre doit à terme occuper 4.800 m2 et s'articuler en six "quartiers" conçus comme autant de "villages à taille humaine", explique le directeur général d'Emmaüs Solidarité, Bruno Morel. Dans des chambres de 12 à 40m2 en fonction de chaque famille, ce sont plus de 80 salariés ainsi que de nombreux bénévoles qui s’occuperont de l’accueil des familles. Chaque quartier regroupera environ 70 résidents autour d'une "yourte". Une structure inspirée de l'habitat mongol, où les migrants pourront se restaurer et participer aux activités collectives - ateliers sur la parentalité, formation au droit des étrangers.

Un fonctionnement différend du centre complémentaire au Nord de Paris

De plus, le centre disposera d'un pôle santé, géré par l'association "Médecins du monde" qui sera doté de pédopsychiatres, et d'un pôle administratif dédié aux démarches. Côté éducation, une école avec quatre classes doit également ouvrir en mars pour les enfants.

"La prise en charge va être beaucoup plus dense que sur le centre humanitaire de Paris", résument les responsables du centre.

Dans son ensemble, son fonctionnement sera différent du centre complémentaire du Nord de Paris, ouvert en novembre dernier. Ce dernier fonctionne aujourd’hui comme une "bulle" d'accueil, où tous les migrants peuvent se présenter. Réservé exclusivement aux hommes seuls, les migrants ne restent pas plus de dix jours dans la structure avant d’être transférés dans des structures adaptées en France. Depuis son ouverture, 3.800 personnes y ont trouvé une solution pour être mises à l'abri, dont 2.800 hommes seuls hébergés sur place, selon Emmaüs Solidarité.

"C'est-à-dire que nous avons évité des campements de 4.000 personnes" dans les rues de Paris, a rebondi Mme Hidalgo, en estimant que le centre "remplit vraiment ces objectifs".

Mais avec 400 places seulement, des dizaines de migrants campent encore chaque nuit à ses abords en attendant d’être pris en charge. Emmaüs Solidarité "travaille à des améliorations", a insisté M. Morel: 200 places supplémentaires sont prévues dans les prochaines semaines et le rythme des rendez-vous administratifs doit s'accélérer, pour assurer une meilleure rotation d'hébergement.