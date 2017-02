Un baromètre Vinci-Ipsos dévoilé par le journal le Parisien Aujourd'hui en France révèle, par région, les mauvaises habitudes des automobilistes. Les franciliens sont les plus stressés, les conducteurs de la région PACA les plus dangereux. Enfin, c'est la Bretagne qui compterait le plus de chauffeurs alcoolisés.