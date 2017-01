Mal-logement : la fondation Abbé Pierre alerte les politiques «

Des logements sociaux insuffisants et des habitations de fortune se multiplient. Ceux qui parviennent à être logés le sont parfois dans des conditions insalubres. Cette crise du logement touche 12 millions de personnes. Un chiffre qui inclut 4 millions de personnes mal logés, c'est-à-dire sans domicile, ou qui vivent à l'hôtel, chez un tiers, ou dans des hébergements surpeuplés. Autre phénomène préoccupant : la précarité énergétique qui se développe. Depuis 10 ans, les Français sont presque deux fois plus nombreux à se priver de chauffage, car la facture est trop élevée, tout comme celle des charges et des loyers. Certains n'arrivent plus à payer. Résultat : 14 400 personnes ont été expulsée en 2015, le gouvernement doit aller plus loin. Le rapport révèle tout de même une embellie majeure : le confort sanitaire de base. Presque la totalité des logements disposent désormais d?eau courante, de sanitaire et d'une cuisine.