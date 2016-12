[LIVE] Remaniement ministériel ► Le gouvernement de Bernard Cazeneuve prend forme «

Lundi soir, Manuel Valls a annoncé sa candidature à la primaire de la gauche. Il a démissionné de son poste de Premier ministre, ce matin entre 08h30 et 09h00. François Hollande a nommé Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur, pour le remplacer à Matignon durant les cinq derniers mois du mandat présidentiel.

16h50 ► Manuel Valls quitte Matignon

Manuel Valls a quitté Matignon au terme de la cérémonie de passation de pouvoirs avec son successeur Bernard Cazeneuve, après 976 jours comme Premier ministre.

Le candidat à la primaire de la gauche, qui a répété qu'il jugeait "impossible" de cumuler sa bataille présidentielle avec son poste de Premier ministre, a salué en Bernard Cazeneuve un "ami" et même un "frère", lors de ce rituel de la Ve République dans la cour de Matignon.

16h44 ► Cazeneuve : "il reste quelques mois" d'ici à la présidentielle, "chaque jour est utile"

Le nouveau Premier ministre a déclaré lors de son discours de passation de pouvoirs que "chaque jour compte" jusqu'à l'élection présidentielle, à l'adresse de Manuel Valls :

Il reste quelques mois et vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir qu'en politique, chaque jour est utile, chaque jour compte.



Cazeneuve : "Il reste qq mois. En politique, chaque jour est utile. Nous les utiliserons tous pour donner de la force à la France." @itele pic.twitter.com/oDefIdvB39 — Julien Nény (@JulienNeny) December 6, 2016

15h59 ► Bernard Cazeneuve est arrivé à Matignon et s'entretient avec Manuel Valls

Bernard Cazeneuve est arrivé à Matignon pour la passation de pouvoir et s'entretient avec Manuel Valls.

28 novembre 12h52► François Rebsamen confirme avoir refusé le ministère de l'Intérieur

Ce mardi matin, une information du Parisien attestait que François Rebsamen, ministre du Travail et de l'Emploi sous le gouvernement Valls II jusqu'en septembre 2015, s'était vu proposer le poste de ministre de l'Intérieur. Ce dernier rêvait de ce poste lorsque la gauche a emporté la présidentielle en 2012. Mais à la place de ce fidèle historique, Hollande avait choisi Manuel Valls.

Dans l'émission "Les Grandes Gueules" sur RMC, celui-ci a confirmé cette proposition, expliquant avoir refusé pour se consacrer à son mandat de maire de Dijon.

J'ai refusé le ministère de l'Intérieur car je suis maire de Dijon et président du Grand Dijon. Je suis heureux dans cette fonction. #GGRMC — François Rebsamen (@frebsamen) 6 décembre 2016

28 novembre 12h43► La passation de pouvoir aura lieu à 16h

La passation de pouvoir entre Manuel Valls et Bernard Cazeneuve aura lieu à Matignon à partir de 16h.

.@BCazeneuve est nommé Premier ministre par le Président de la République pic.twitter.com/rIYX2pLAm0 — Gouvernement (@gouvernementFR) 6 décembre 2016

28 novembre 11h50► La droite réagit à la nomination de Bernard Cazeneuve

Depuis l'annonce de la nomination de Bernard Cazeneuve comme Premier ministre, puis Bruno Le Roux au ministère de l'Intérieur, les réactions de la classe politique se multiplient sur les réseaux sociaux. Surtout, du côté de la droite, voire de l'extrême droite. Robert Ménard fut en effet le premier à commenter ces nominations.

#Cazeneuve 1er ministre. Après #Charlie, le #Bataclan, #Nice et les policiers dans la rue, il méritait sans doute une récompense ! — Robert Ménard (@RobertMenardFR) 6 décembre 2016

Dans un ton similaire, rappelant les attentats, Marion Maréchal Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ont également commenté la nomination de Bernard Cazeneuve.

#Hollande choisit donc #Cazeneuve. 237 Français sont morts du terrorisme pendant qu'il était ministre de l'Intérieur. — Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) 6 décembre 2016

Policiers dans la rue, attaques terroristes, explosion de la délinquance... C'est la prime à l'échec pour Bernard Cazeneuve ! #Matignon — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 6 décembre 2016

En revanche, Jean-Pierre Chevènement, ancien Premier ministre et créateur du Mouvement Républicain et Citoyen (MRC), s'est félicité de la nomination de Bernard Cazeneuve et Bruno Le Roux.

.@BrunoLeRoux, connaît bien les problèmes de sécurité. C’est un homme d’expérience qui saura « tenir la boutique » https://t.co/x1zLhueHLv — J-P. Chevènement (@chevenement) December 6, 2016

28 novembre 10h33► Bruno Le Roux nommé ministre de l'Intérieur

Alors qu'on attendait les premières nominations dans l'après-midi, l'Elysée vient de révéler les premiers noms des futurs ministres.

Bruno Le Roux, président du groupe socialise et apparentés à l'Assemblée nationale, est nommé ministre de l'Intérieur .

. Jean-Marie Le Guen, ancien Secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement sous le gouvernement Valls, est nommé secrétaire d'Etat chargé du Développement et à la Francophonie .

. André Vallini, ancien Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international sous le gouvernement Valls, nommé secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement.

28 novembre 09h22► Le nouveau gouvernement sera annoncé dans l'après-midi

Selon les dernières informations obtenues par iTELE, la passation de pouvoir entre Manuel Valls et Bernard Cazeneuve se fera à Matignon, dans "le courant de l'après-midi".

Bernard Cazeneuve, âgé de 53 ans et proche de François Hollande, va devenir le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, puisqu'il ne restera que cinq mois à Matignon. Peu connu du grand public avant son entrée au ministère de l'Intérieur en 2014, "couteau suisse" des gouvernements successifs de François Hollande, comment Bernard Cazeneuve en est arrivé là ? Éléments de réponse de notre journaliste Julien Neny, depuis Matignon.

#Remaniement > La passation de pouvoir entre M. #Valls et B. #Cazeneuve se fera à Matignon dans l'après-midi, annonce l’Élysée pic.twitter.com/fqi1oewV5Q — iTELE (@itele) 6 décembre 2016

28 novembre 09h22► Bernard Cazeneuve nommé Premier ministre

Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a été nommé mardi Premier ministre par François Hollande, après la démission de Manuel Valls pour se consacrer à sa candidature à la primaire du PS en vue de l'élection présidentielle de 2017, a indiqué l'Elysée mardi.

[DERNIÈRE MINUTE] Bernard Cazeneuve, le "choix de l'expérience", a été nommé Premier ministre pic.twitter.com/PQdHg1vngd — iTELE (@itele) 6 décembre 2016

"M. Manuel Valls a remis ce jour la démission du gouvernement au président de la République, qui l'a acceptée. Le Président de la République a nommé M. Bernard Cazeneuve Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement", a indiqué l'Elysée dans un communiqué. M. Cazeneuve, 53 ans, a été successivement ministre délégué aux Affaires européennes (2012-2013), ministre délégué Budget (2013-2014) et ministre de l'Intérieur depuis 2014.

28 novembre 08h30► Manuel Valls a l'Elysée pour remettre sa démission

Manuel Valls est arrivé mardi, peu avant 08h30, à l'Elysée pour remettre sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'Etat après s'être lancé officiellement quelques heures plus tôt dans la course de la primaire organisée par le PS.

#LaMatinaleInfo > M. #Valls est arrivé à l'Elysée pour déposer sa démission, un remaniement ministériel va être effectué ce mardi matin pic.twitter.com/6L54FOtn3V — iTELE (@itele) 6 décembre 2016

Son successeur doit être nommé dans les toutes prochaines heures, nomination qui sera accompagnée d'un remaniement ministériel.

La nouvelle équipe gouvernementale devrait être symbolisée par le "collectif", le chef de l'Etat voulant un gouvernement resserré auprès de ses fidèles.