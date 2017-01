[LIVE] Primaire à gauche ► Les bureaux de vote ont ouvert «

Qui de Manuel Valls ou Benoît Hamon l'emportera au second tour de cette primaire de la gauche ce dimanche ? Suivez, en direct, tout au long de la journée, notre live consacré à cette élection.

9h15 ► Second tour, mode d'emploi

Pour voter à la primaire de la gauche, ce dimanche 29 janvier, il suffira d'être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2016, présenter un justificatif d'identité et payer un euro. Chaque électeur devra également signer la charte d'adhésion des valeurs de la gauche et des écologistes. Le site www.lesprimairescitoyennes.fr permet aux électeurs de trouver leur bureau de vote.

9h00 ► Les bureaux de vote ouvrent leurs portes

Bienvenue sur ce direct qui durera toute la journée et soirée de dimanche.

Ce dimanche, une semaine après le premier tour de la primaire de la gauche, qui a désigné Benoît Hamon et Manuel Valls parmi les sept candidats de la "Belle Alliance Populaire", les sympathisants de gauche retrouvent les urnes pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle. Après une dernière semaine tendue et riche en polémiques, l'ex-Premier ministre et son ancien ministre de l'Éducation nationale se retrouvent face au verdict des urnes pour ce second tour.

Plus de 7000 bureaux de vote sont mobilisés pour l'occasion et seront ouverts de 9h à 19h. Le scrutin a démarré dès samedi outre-mer.