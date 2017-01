L'impressionnant carambolage sur l'A13 fait au moins 65 blessés «

Les dégâts sont spectaculaires. L'accident a impliqué deux bus non scolaires, un semi-remorque et quatre véhicules de tourisme. Il s'est produit vers 5h du matin dans le sens Province-Paris de l'A13, à hauteur de la commune d'Epône. Au moins 65 personnes ont été blessées, dont cinq grièvement, en urgence absolue. Un gymnase a été ouvert à Aubergenville pour accueillir les blessés légers. L'autoroute A13 a été coupée entre la sortie n°10 direction Epône et l'échangeur n°9 de Flins-sur-Seine dans le sens Caen-Paris. On ignore encore, pour l'heure, les causes de l'accident. Hormis un peu de pluie, les conditions de circulation semblaient normales.