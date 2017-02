Les singes en danger d'extinction «

Protéger les espèces de singes les plus menacées. C'est l'objectif d'une poignée de passionnés dans la Vienne. Dans un parc spécialisé, ils font des tentatives de reproduction chez les bonobos ou les gorilles. Et dans les prochains jours, ils devraient mettre en oeuvre un plan de préservation des chimpanzés, une expérience exceptionnelle et unique. Des femelles élevées en laboratoires vont être présentées à des mâles en captivité. Objectif : sauver l'espèce.