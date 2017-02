Les profs révoltés par un site payant qui rédige les devoirs des élèves «

Une nouvelle plateforme en ligne propose des devoirs tout prêts contre une rémunération. Officiellement, il s'agit d'une "aide" aux élèves, mais les syndicats de lycéens et de professeurs parlent plutôt de triche.

Plus besoin de stylos et de papier. Pour écrire une dissertation de Français, il suffit de quelques clics. Ce site payant nous demande le sujet, le nombre de pages à rédiger et le délai souhaité. Il ne reste plus qu’à passer à la caisse, pour une trentaine d'euros environ pour 3 pages. Un rédacteur, professeur ou étudiant, va rédiger cette dissertation pour nous. Selon le fondateur du site, ce n’est pas de la triche, juste d’une aide pour les élèves.

Le syndicat des lycéens réclame la suspension du site

Mais comment s’assurer que les élèves ne remettent pas directement à leur professeur ce document rédigé par un autre ? C’est toute l’ambigüité de ce nouveau service qualifié de Uber des devoirs scolaires. Le syndicat général des lycéens, première organisation lycéenne de France, demande la suspension de cette plateforme. Très répandue aux Etats-Unis, la pratique est officiellement interdite en France. Celui qui court le plus de risques n’est pas le site mais son utilisateur. Les élèves et les étudiants peuvent être sanctionnés disciplinairement si la triche est avérée.