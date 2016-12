Dès le 1er janvier prochain, les policiers ainsi que les agents de la SNCF et de la RATP pourront être équipés d?une caméra piéton afin de filmer les interventions. Cependant, les policiers ont le sentiment que les caméras vont plus servir à les surveiller qu?à les disculper, alors que leur attitude a été parfois remise en cause depuis la mise en place de l?état d?urgence.