Les Français ont retrouvé le moral «

Contre toute attente, les Français auraient bel et bien retrouvé le moral. D'après une étude de l'Insee, en janvier, l'indicateur a augmenté d'un point par rapport au mois dernier, et a atteint pour la première fois depuis dix ans le seuil des 100 points. Une bonne nouvelle qui étonne beaucoup de monde... Les Français sont toutefois conscients du retour de l'inflation au cours des douze prochains mois, qui grignotera leur épargne et leur pouvoir d'achat.