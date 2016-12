C'est un système unique en France, conçu et developpé à Strasbourg. Une plateforme de téléconseil en pédiatrie destinée aux familles et imaginée par des medecins. Connectée 365 jours par an, elle permet de fournir un avis médical rapide en dehors des heures d'ouverture des cabinets médicaux, sans se substituer à une consultation "physique".