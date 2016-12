Le Sud-Ouest touché par la grippe aviaire «

Plusieurs foyers de grippe aviaire ont été découverts dans le Sud-Ouest, un coup dur pour la filière volailles et foie gras, qui va devoir encore attendre pour reprendre ses exportations hors d'Europe, suspendues depuis un précédent épisode de la maladie. Quelque 7.000 canards ont été abattus et 4.500 morts de maladie dans le Tarn, selon la préfecture, et le virus s'est rapidement propagé dans les départements du Gers, avec trois élevages touchés, des Hautes-Pyrénées et du Lot-et-Garonne.