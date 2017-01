Le Direct Ferrari : comment vivre au temps du terrorisme ? «

Auteur de "Comment vivre au temps du terrorisme", publié aux éditions First, Alain Bauer était l'invité de Laurence Ferrari dans Le Direct Ferrari. Le professeur en criminologie veut apprendre aux Français à se montrer résistants face aux attaques que subit l'Hexagone. Selon lui, les terroristes "cherchent à être, à exister, à être reconnus et signer leur passage sur terre. Ils veulent se créer une identité, et se battent en raison d'une blessure narcissique personnelle et individuelle".