Consulter des sites terroristes n'est désormais plus interdit «

Jusqu'à présent, la loi prévoyait de punir de 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende, le fait de consulter, d'une manière habituelle, des sites internet qui font l'apologie du terrorisme. Le conseil constitutionnel a décidé de mettre fin à cette punition.

Le Conseil constitutionnel estime que la France est déjà dotée d'un arsenal législatif conséquent et que sanctionner ce délit est contraire à la Constitution.

Les anciennes condamnations ne seront pas remises en causes

Mais les travaux parlementaires s'achèvent fin février, le nouveau texte n'aura donc aucune chance d'être adopté sous cette législature. En attendant, les condamnations déjà prononcées ne seront pas remises en causes. A partir d'aujourd'hui, on ne pourra tout de même plus punir personne pour avoir consulté des sites qui font l'apologie du terrorisme.