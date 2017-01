Le Cléac’h, la troisième est la bonne «

Pour sa troisième participation au Vendée Globe, Armel Le Cléac’h, décroche enfin le graal ! Deux fois deuxième pour ses deux premières participations, le Breton a coupé la ligne après 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes de navigation, signant par la même un nouveau record du tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance.

Ne jamais baisser les bras. Cette devise colle aujourd’hui parfaitement au skipper de Banque Populaire qui vient de rallier les Sables d’Olonne en héros. Pour son troisième Vendée Globe, Armel Le Cléac’h a décroché la victoire devant le gallois Alex Thomson après plus de 74 jours de navigation en solitaire. Heureux comme un enfant lors de son arrivée devant le chenal des Sables d’Olonne, son histoire personnelle avec l’Everest des mers n’a pas toujours été si rose.

Le "chacal" se fait un nom

Pour sa première participation en 2008-2009 à ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, le natif de Saint-Pol-de-Léon termine deuxième, assez loin derrière l’intouchable Michel Desjoyeaux, qui remporte lui son deuxième Vendée. Arrivé à plus de six jours du vainqueur, Armel doit sa belle deuxième place à un nombre important d’abandon. Sur les trente participants au départ des Sables le 9 novembre 2008, seulement onze rallieront le chenal de la citée vendéenne près de trois mois plus tard. C’est l’année suivante, couronnée de succès, que Le Cléac’h obtient le surnom du "chacal" pour sa capacité à ne jamais rien lâcher à ses partenaires de galère. Remportant la Solitaire du Figaro et la Transat AG2R dans la même année, Armel commence à se faire un nom et à compter parmi les grands de la navigation.

Une deuxième deuxième place

En 2011, il quitte son partenaire Brit Air et rejoint la Team Banque Populaire. Avec son nouveau bateau de 60 pieds IMOCA il s’élance le 10 novembre 2012 pour son deuxième Vendée Globe, la septième édition de cette course au large. Comme trop pressé de partir pour cette nouvelle grande aventure, le skipper passé professionnel en 1999 alors qu’il a tout juste 22 ans, "vole" le départ sur la ligne des Sables d’Olonne. Après un demi-tour pour satisfaire le règlement et un nouveau départ, il prend rapidement la tête d’une course, ultra serrée. Cinq skippers se tiennent en quelques miles. Mais le 10 décembre, c’est le petit nouveau, François Gabart, phénomène de précocité à la voile qui établit un nouveau record de distance en 24h et qui prend la tête de la course. Armel Le Cléac’h alors relégué en deuxième position va justifier pendant plusieurs semaines son surnom de "chacal", collant au train le bateau Macif de Gabart au cours d’un véritable mano à mano. La course, plus vraiment solitaire (les deux bateaux peuvent bien souvent s’apercevoir) va se conclure le 27 janvier 2013.

Deux fois deuxième, ça suffit !

Comme pour son premier Vendée, Le Cléac’h tombe encore une fois sur un navigateur en état de grâce et intouchable à qui tout réussi. François Gabart coupe la ligne d’arrivée le 27 janvier, après 78 jours de mer et avec seulement trois petites heures d’avance sur Banque Populaire, soit le plus petit écart entre le premier et son second dans l’histoire de la course. Alors qu’en 2009 Armel avait accédé à la deuxième place de la course du fait de plusieurs incidents qui avaient éliminé, dans les dernières semaines, successivement Jean Le Cam, Vincent Riou puis Roland Jourdain. Cette fois-ci, il ne doit rien à personne.

Certainement un peu par peur d’être surnommé le "Poulidor" de la voile, l’ingénieur de formation embraye rapidement sur un nouveau défi. Pour entrer dans le "Hall of Fame" des navigateurs, il veut enfin remporter l’Everest des mers. En novembre dernier, peu avant le départ de la huitième édition du Vendée Globe, il affirme qu’il n’a qu’un seul objectif : la victoire finale. Ainsi, le 6 novembre, le Breton de 39 ans s’élance à nouveau pour son troisième Vendée Globe sur l’un des bateaux de nouvelle génération le mieux préparé. Rapidement dans les premières positions il est à la lutte pour la tête de course avec le Gallois Alex Thomson. Ce dernier, rêvant d’être le premier étranger à remporter la course en solitaire voit Le Cléac’h prendre la tête le 2 décembre. Le Français ne quittera plus cette position.

#VendeeGlobe > Les premiers mots de Armel Le Cléac'h à son arrivée aux Sables-d'Olonnes pic.twitter.com/Q4PFb1pDoB — iTELE (@itele) 19 janvier 2017

Arrivé il y a quelques minutes aux Sables d’Olonne dans une ambiance folle, Armel Le Cléac’h, devra certainement attendre quelques heures avant de réaliser ce qu’il vient de faire. "Aujourd’hui c’est juste génial, je suis trop content !" a-t-il réagit pour ses premiers mots de grand vainqueur. Très ému, le Breton a fondu en larme sur son bateau avant d’entrée dans le chenal des Sables d’Olonne : "C’était mon troisième, je savais que celui-là c’était le mien. Je ne voulais tellement pas revivre la même chose qu’il y a quatre ans, je me suis bagarré jusqu’au bout". Cette victoire sera certainement le dernier chapitre de son histoire avec la plus belle des courses au large. Elle lui permet aussi de devenir l’homme le plus rapide à réaliser un tour du monde sur un voilier monocoque, en solitaire, sans escale et sans assistance.