Lactalis fait payer à des producteurs de lait leur témoignage sur France 2 «

Ces producteurs de lait ont vu leur contrat rompu par le géant laitier. Ils avaient témoigné leur mécontentement vis-à-vis de Lactalis lors d'un reportage sur France 2. Le reportage intitulé "Sérieusement ? Lactalis: le beurre et l'argent du beurre ?" avait été diffusé le 13 octobre 2016 dans l'émission "Envoyé Spécial" et mettait en cause le groupe laitier et son PDG, Emmanuel Besnier.