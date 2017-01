Lacs gelés : attention danger «

Après quinze jours de grand froid, qui a plongé le grand Est dans l'hiver polaire, beaucoup de lacs et cours d'eau ont gelé et se sont transformés en véritable patinoire, pour le plus grand plaisir de certains casse-cou. Mais avec le redoux de ces derniers jours, cette glace dure et épaisse de la semaine dernière est en train de fondre et devient instable. Elle représente un danger pour ceux qui se risquent dessus. Reportage à Strasbourg avec les pompiers du Bas-Rhin et une équipe de plongeurs, pour un exercice particulier sur et sous la glace strasbourgeoise.