​Isabelle Huppert : l'Oscar après le Golden Globe ? «

Isabelle Huppert, déjà lauréate d'un Golden Globe début janvier, est en lice pour le prix de la meilleure actrice pour les Oscars 2017. La cérémonie aura lieu le 26 février.

2017, année de la consécration pour Isabelle Huppert ? En tout cas, si elle remportait la statuette, elle serait la troisième actrice française à réussir cet exploit après Marion Cotillard, lauréate pour son interprétation d'Edith Piaf dans "La Môme" (2008), et encore nommée pour "Deux jours, une nuit" (en 2015), faisant suite à Simone Signoret, primée pour "Les chemins de la haute ville" en 1959. Elle serait la quatrième si l'on inclut l'actrice américaine née en France Claudette Colbert ("New York-Miami", 1934).

Une femme d'affaire violée chez elle

"C'est extraordinaire, je suis très heureuse", a déclaré Isabelle Huppert sur la radio RTL en réaction à sa nomination. Dans le sulfureux "Elle", elle joue une femme d'affaire brutalement violée chez elle mais qui au lieu de se laisser aller à la déprime se met à traquer son agresseur, à jouer un jeu érotique avec lui. Ce film de Paul Verhoeven, réalisateur de "Basic Instinct" et "Total Recall", est une adaptation d'un roman de Philippe Djian. La légendaire actrice de 63 ans, qui avait jusqu'alors gagné tous les prix possibles et imaginables en France et ailleurs dans le monde, n'avait que peu récolté de prix aux Etats-Unis. Son Golden Globe et cette nomination représentent la consécration d'une carrière hors pair pour cette Meryl Streep à la française, qui dit n'avoir peur de rien au cinéma.

Deux prix à Cannes

Née le 16 mars 1953 dans un milieu aisé, Isabelle Huppert a été formée au Conservatoire avant de débuter au théâtre avec Antoine Vitez ou Robert Hossein. Faussement sage dans "Les Valseuses" (1974) de Bertrand Blier, elle est remarquée dans "Le Juge et l'assassin" (1976) de Bertrand Tavernier, où elle joue la fiancée du juge manipulateur, puis dans "La Dentellière" (1977) de Claude Goretta. Claude Chabrol devient l'un de ses réalisateurs fétiches, avec lequel elle tournera sept films, parmi lesquels "Violette Nozière" (1978), "Madame Bovary" (1991), "La Cérémonie" (1995) et "L'Ivresse du pouvoir" (2006).

Au Festival de Cannes, dont elle est une habituée, elle a remporté deux prix d'interprétation, en 1978 pour "Violette Nozière" et en 2001 pour "La Pianiste" de Michael Haneke, où elle est une professeure de piano au sadisme glaçant. Isabelle Huppert, qui préserve sa vie privée, est la mère de trois enfants dont l'actrice Lolita Chammah, avec laquelle elle a partagé l'affiche en 2010 dans "Copacabana" de Marc Fitoussi.