Inondations : La Polynésie française sous les eaux «

Des pluies comme la Polynésie française n'en a pas vu depuis 50 ans. Les niveaux de précipitation ont atteint des records ce weekend : plus de 300 millimètres d'eau en quelques heures. Et ce sont les deux îles les plus peuplées qui ont été touchées : Tahiti et Morea. A Papeete, certaines rues sont sous les eaux... Le gouvernement a dû reloger en urgence plusieurs dizaines de familles dont les maisons ont été inondées.