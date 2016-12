Hérault : une employée tuée dans une maison de retraite pour religieux, le suspect toujours en fuite «

Jeudi soir, un meurtre a eu lieu dans une maison de retraite pour religieux à Montferrier-sur-Lez. Vers 22h, un homme cagoulé et armé d'un couteau et d'un fusil à canon scié a pris en otage et ligoté plusieurs personnes. Avant l'arrivée de la police, les otages s'aperçoivent qu'une de leur collègue a été tuée à l'arme blanche. La soixantaine de résidents, pour la plupart des missionnaires d'Afrique et des religieux, sont indemnes. Le suspect est toujours activement recherché.